Иран уничтожил «связанный с Украиной» объект в Дубае

КСИР: Иран уничтожил связанный с Украиной склад в Дубае

Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана нанес удар по «связанному с Украиной» складу систем борьбы с БПЛА в Дубае и уничтожил его. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, сообщает IRNA.

«Находившийся в Дубае с целью помощи армии США связанный с государством Украина склад систем борьбы с БПЛА (...) стал целью комбинированной операции ВКС и ВМС КСИР», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на складе находился 21 гражданин Украины. Данный объект был уничтожен.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о мощном ударе по убежищам Вооруженных сил (ВС) США в Дубае. Отмечается, что удары по убежищам наносились с помощью беспилотников.