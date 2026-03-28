14:39, 28 марта 2026Бывший СССР

В МИД Украины высказались об ударе Ирана по украинскому складу в Дубае

Тихий: Заявление Ирана об ударе по украинскому складу в Дубае — это ложь
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Заявление Ирана об ударе по украинскому складу в Дубае, на котором могло находиться до 21 специалиста из Украины, — это ложь. О сообщении об атаке высказался официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает в Telegram издание «Телеграф.ua».

«Это ложь, официально опровергаем эту информацию», — заявил дипломат.

По словам официального представителя МИД Украины, подобные сообщения — это иранская кампания по дезинформации.

Ранее «Лента.ру» обратила внимание, что сообщение об ударе Ирана по складу в Дубае появилось во время визита Владимира Зеленского в ОАЭ.

    Последние новости

    В МИД Украины высказались об ударе Ирана по украинскому складу в Дубае

    Раскрыты детали операции по уничтожению узла с БПЛА Вооруженных сил Украины

    Украинские дроны описали словами «работа домохозяек» и «конструктор Lego»

    Оценены шансы сборной России обыграть Мали в товарищеском матче

    Турция обвинила Израиль в подрывной деятельности по одному вопросу

    Чиновникам рекомендовали отказаться от личных машин и лифтов в одной стране

    Некоторых россиян призвали отказаться от пельменей

    Турков призвали поменьше мыться

    Украинский склад в Дубае попал под удар во время визита Зеленского в ОАЭ

    Стало известно о выпавшем из окна в Москве студенте одного из лучших российских вузов

    Все новости
