Украинский склад в Дубае попал под удар во время визита Зеленского в ОАЭ

Иран ударил по украинскому складу в Дубае во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Зеленский прибыл в королевство с визитом 28 марта. В ходе визита Украина подписала с ОАЭ договор о сотрудничестве в военной сфере.

Как сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB, также днем 28 марта воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) поразили «связанный с Украиной» склад систем борьбы с беспилотниками, на котором находился 21 украинский специалист. О судьбе попавших под удар военных не сообщается.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о мощном ударе по убежищам Вооруженных сил США в Дубае. Отмечается, что под атаку попало около 500 американских военных.