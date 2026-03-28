Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:52, 28 марта 2026

Некоторых россиян призвали отказаться от пельменей

Врач Лисовский: Пельмени и хинкали запрещены людям с острым панкреатитом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Максим Лисовский рассказал, при каких заболеваниях необходимо исключить из меню пельмени и хинкали. Их доктор перечислил россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Лисовского, прежде всего пельмени и хинкали запрещены людям с острым панкреатитом или обострением хронической формы этого заболевания. Он подчеркнул: сочетание жирного мяса и плотного теста требует активного выброса ферментов поджелудочной железы. Если она воспалена, это может спровоцировать сильную боль, тошноту и выраженное вздутие.

Также врач призвал отказаться от пельменей людей с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, особенно в стадии обострения. Наваристый бульон и плотное тесто способны усиливать раздражение слизистой и болевой синдром, объяснил он.

«С осторожностью следует относиться к пельменям и хинкали людям с дискинезией желчевыводящих путей. Жирный мясной бульон заставляет желчный пузырь (или протоки после его удаления) резко сокращаться, что может вызвать горечь во рту, тяжесть в правом подреберье и послабление стула», — предупредил специалист.

Ранее гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал, как пельмени влияют на здоровье. По его словам, в этом блюде много рафинированной муки, соли и насыщенных жиров, что создает заметную гликемическую нагрузку для людей с инсулинорезистентностью и диабетом, особенно если есть это блюдо без гарнира в виде овощей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok