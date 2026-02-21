Реклама

14:34, 21 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам раскрыли влияние пельменей на здоровье

Врач Белоусов: Пельмени являются серьезной нагрузкой на сосуды у гипертоников
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов раскрыл, как пельмени влияют на здоровье. Об этом он поговорил с «Лентой.ру».

Врач обратил внимание россиян на то, что пельмени — это блюдо с высокой калорийностью и не самым удачным соотношением нутриентов. В них много рафинированной муки, соли и насыщенных жиров, что создает заметную гликемическую нагрузку для людей с инсулинорезистентностью и диабетом, особенно если есть это блюдо без гарнира в виде овощей, рассказал врач.

Он добавил, что для людей с гипертонией или другими проблемами с сердечно-сосудистой системой сочетание соленого теста, жирного мяса и сметаны или майонеза является серьезной нагрузкой на сосуды.

Врач подчеркнул, что опасность может представлять и начинка этого блюда. «Красное и переработанное мясо сами по себе связаны с повышением риска колоректального рака, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний», — добавил доктор.

При этом Белоусов уточнил, что не нужно полностью отказываться от пельменей. Вместо этого доктор порекомендовал ограничивать частоту их употребления, а также стараться выбирать пельмени с натуральным фаршем и без усилителей вкуса. Диабетикам, гипертоникам или людям с ожирением он отдельно посоветовал ограничить размер порции пельменей и реже включать их в меню.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова назвала главную опасность пельменей. Она заключается в высоком содержании в фарше насыщенного жира и соли, что повышает риски развития ряда заболеваний.

