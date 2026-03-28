14:41, 28 марта 2026Мир

Турков призвали поменьше мыться

Oda TV: Гражданам Турции рекомендовали сократить прием душа до 7 минут
Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom  

Турецким гражданам рекомендовано сократить прием душа до 7 минут. Об этом телеканалу Oda TV рассказал источник в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.

«Сокращение времени душа до семи минут позволит существенно снизить расход воды», — объяснил собеседник телеканала.

Источник посетовал на дефицит воды в связи с рекордно низкими осадками, из-за чего ведомство и прибегло к подобным рекомендациям населению.

В 2024 году женщина отсудила у мужа-турка 500 тысяч турецких лир (1,4 миллиона рублей) в качестве компенсации за моральный вред. По ее словам, турок мылся не чаще одного раза в 7-10 дней, а зубы чистил лишь 1-2 раза в неделю, из-за чего у него «невыносимо пахло изо рта».

