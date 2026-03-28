Украинские дроны описали словами «работа домохозяек» и «конструктор Lego»

Гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер считает дроны украинской разработки малополезными для обороны западных стран. Деталями разговора делится журнал The Atlantic.
«Это просто игра с Legо. Это украинские домохозяйки. У них на кухне стоят 3D-принтеры, и они делают детали для дронов. Они производят свои маленькие беспилотники и говорят: "Вау!" И это здорово. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall», — сказал глава компании.
По его словам, украинские беспилотники вряд ли смогут когда-либо перевернуть оборонную отрасль. «В чем инновация Украины?» — задался вопросом Паппергер.
Ранее Паппергер пообещал, что в 2026 году концерн достроит завод по выпуску снарядов на Украине, при этом планы по его мощности с момента старта проекта существенно возросли. Между тем в августе прошлого года Rheinmetall открыл самый большой в Европе завод по производству боеприпасов.