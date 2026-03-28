15:09, 28 марта 2026Мир

Atlantic: Глава Rheinmetall Паппергер назвал украинские дроны работой домохозяек
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер считает дроны украинской разработки малополезными для обороны западных стран. Деталями разговора делится журнал The Atlantic.

«Это просто игра с Legо. Это украинские домохозяйки. У них на кухне стоят 3D-принтеры, и они делают детали для дронов. Они производят свои маленькие беспилотники и говорят: "Вау!" И это здорово. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall», — сказал глава компании.

По его словам, украинские беспилотники вряд ли смогут когда-либо перевернуть оборонную отрасль. «В чем инновация Украины?» — задался вопросом Паппергер.

Ранее Паппергер пообещал, что в 2026 году концерн достроит завод по выпуску снарядов на Украине, при этом планы по его мощности с момента старта проекта существенно возросли. Между тем в августе прошлого года Rheinmetall открыл самый большой в Европе завод по производству боеприпасов.

    Последние новости

    В МИД Украины высказались об ударе Ирана по украинскому складу в Дубае

    Раскрыты детали операции по уничтожению узла с БПЛА Вооруженных сил Украины

    Украинские дроны описали словами «работа домохозяек» и «конструктор Lego»

    Оценены шансы сборной России обыграть Мали в товарищеском матче

    Турция обвинила Израиль в подрывной деятельности по одному вопросу

    Чиновникам рекомендовали отказаться от личных машин и лифтов в одной стране

    Некоторых россиян призвали отказаться от пельменей

    Турков призвали поменьше мыться

    Украинский склад в Дубае попал под удар во время визита Зеленского в ОАЭ

    Стало известно о выпавшем из окна в Москве студенте одного из лучших российских вузов

    Все новости
