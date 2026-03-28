Украинские дроны описали словами «работа домохозяек» и «конструктор Lego»

Atlantic: Глава Rheinmetall Паппергер назвал украинские дроны работой домохозяек

Гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер считает дроны украинской разработки малополезными для обороны западных стран. Деталями разговора делится журнал The Atlantic.

«Это просто игра с Legо. Это украинские домохозяйки. У них на кухне стоят 3D-принтеры, и они делают детали для дронов. Они производят свои маленькие беспилотники и говорят: "Вау!" И это здорово. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall», — сказал глава компании.

По его словам, украинские беспилотники вряд ли смогут когда-либо перевернуть оборонную отрасль. «В чем инновация Украины?» — задался вопросом Паппергер.

Ранее Паппергер пообещал, что в 2026 году концерн достроит завод по выпуску снарядов на Украине, при этом планы по его мощности с момента старта проекта существенно возросли. Между тем в августе прошлого года Rheinmetall открыл самый большой в Европе завод по производству боеприпасов.