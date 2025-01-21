Десять человек стали жертвами пожара в отеле на горнолыжном курорте Турции

Turkiye: Десять человек не выжили и 32 пострадали при пожаре в отеле Карталкая

Как минимум десять человек не выжили при пожаре, который вспыхнул в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу. Об этом сообщает издание Turkiye.

Гостиница, фасад которой покрыт деревом, загорелась рано утром 21 января. Пламя возникло в одном из номеров, а затем охватило все здание.

По последним данным, жертвами пожара стали десять человек, еще 32 пострадали. Отмечается, что всего в отеле было 234 постояльца.

Как пишет Hurriyet, полиция задержала двух администраторов гостиницы. Проводится расследование.

Ранее американская туристка попала в перестрелку на островах Теркс и Каикос и не выжила. Женщина приехала на курорт на день рождения сестры.