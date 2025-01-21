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16:05, 21 января 2025Культура

Директор «Ленкома» ответил на обвинения в игнорировании творческого завещания Захарова

Варшавер: Певцов показал не завещание Захарова, а ежегодную служебную записку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Марк Варшавер

Марк Варшавер. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер ответил на обвинения со стороны народного артиста России Дмитрия Певцова в игнорировании творческого завещания бывшего художественного руководителя театра Марка Захарова. Его цитирует ТАСС.

По словам Варшавера, то, что показал Певцов, является ежегодной служебной запиской, в которой Захаров излагал свои пожелания по формированию репертуара. «Кстати сказать, те спектакли Марка Анатольевича, которые сегодня идут в театре, а их восемь, примерно таким же образом и формируются. Иначе просто невозможно, так как у нас одна сцена, спектаклей 17, а рабочих дней 25-26 в месяц», — добавил он, подчеркнув, что «этот расклад понятен любому театральному деятелю».

Ранее Дмитрий Певцов обвинил руководство «Ленкома Марка Захарова» в игнорировании творческого завещания бывшего художественного руководителя театра. По словам артиста, Захаров составил официальное письмо режиссерскому управлению и директору театра с указаниями, как и каким образом расставляются спектакли в месячном репертуаре, а также какие постановки стоит убрать вовсе.

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