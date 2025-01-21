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08:40, 21 января 2025Культура

Дирижер Башмет заявил о готовности отправиться в зону СВО

Дирижер Юрий Башмет заявил о готовности отправиться в зону СВО при необходимости
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский дирижер и альтист Юрий Башмет выразил готовность отправиться сражаться в зону специальный военной операции (СВО), если это будет необходимо. Он рассказал об этом в разговоре с ТАСС.

«Конечно, скрипач гораздо лучше играет на скрипке, нежели стреляет и ползает в окопе. Не то, чтобы мы не хотим! Если надо будет — я сам пойду туда стрелять», — заявил дирижер.

Башмет также высказался об артистах, покинувших Россию после начала спецоперации, назвав их людьми без совести, которым нечего сказать дома. «Это дело каждого, я не могу осуждать человека, решившегося на то, чтобы потерять ценность всех прожитых лет собственной жизни», — объяснил он.

Ранее артист Академического хора Московского метрополитена ушел добровольцем на СВО и создал с сослуживцем вокально-инструментальный ансамбль. Музыканты исполняют классические композиции времен Великой Отечественной войны. Также военнослужащие пишут собственные песни о спецоперации.

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