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04:59, 2 ноября 2024Россия

Певец ушел добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль

Певец из Москвы ушел добровольцем на спецоперацию и создал вокальный ансамбль
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Артист Академического хора Московского метрополитена ушел добровольцем на специальную военную операцию (СВО) и создал с сослуживцем вокально-инструментальный ансамбль. Об этом сообщает РИА Новости.

В репертуаре музыкантов много классических композиций времен Великой Отечественной войны. Также военнослужащие пишут собственные песни об СВО. «Пока нас двое. Надеемся, что в будущем нас будет больше. Мы в самом начале пути. Это наш дебютный был концерт, дебютное выступление», — сообщил артист. Первое выступление коллектива прошло в подземном госпитале.

Ранее младший сержант Артем Ковалев, военнослужащий псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии, рассказал, что в первые дни специальной военной операции не дошел до Киева 15 километров. По его словам, он попал на Украину после учений в Белоруссии в 2022 году.

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