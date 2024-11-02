Певец ушел добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль

Певец из Москвы ушел добровольцем на спецоперацию и создал вокальный ансамбль

Артист Академического хора Московского метрополитена ушел добровольцем на специальную военную операцию (СВО) и создал с сослуживцем вокально-инструментальный ансамбль. Об этом сообщает РИА Новости.

В репертуаре музыкантов много классических композиций времен Великой Отечественной войны. Также военнослужащие пишут собственные песни об СВО. «Пока нас двое. Надеемся, что в будущем нас будет больше. Мы в самом начале пути. Это наш дебютный был концерт, дебютное выступление», — сообщил артист. Первое выступление коллектива прошло в подземном госпитале.

Ранее младший сержант Артем Ковалев, военнослужащий псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии, рассказал, что в первые дни специальной военной операции не дошел до Киева 15 километров. По его словам, он попал на Украину после учений в Белоруссии в 2022 году.