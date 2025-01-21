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16:28, 21 января 2025Экономика

Нормы общежития в России предложили урегулировать

В Госдуму внесут проект о правилах общежития в многоквартирных домах
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Нормы общежития в многоквартирных домах в России могут вскоре урегулировать. Соответствующий проект в ближайшее время внесут на рассмотрение в Госдуму, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда комитета по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

На данный момент законопроект проходит согласование в Минстрое. По задумке авторов, закон позволит разрешить извечные споры по поводу парковочных мест и количества животных в квартире. Также законотворцы намерены устранить проблему захламленных тамбуров и вредного озеленения. Предписания будут собраны в единый устав, который примут на добровольной основе активные собственники.

В свод правил, однако, не войдут технические вещи, как, например, правила пользования лифтами. Отдав такие нормы на суд обычных жильцов, можно лишь спровоцировать лишние проблемы, считают эксперты. Технические нормы должны остаться за обслуживающей организацией.

Будет предусмотрен и механизм ответственности: штраф можно будет назначить не только хозяину жилплощади, но и арендатору. Эта деталь смущает специалистов Минстроя — сосед, как считают в ведомстве, не вправе штрафовать соседа. Вдобавок неизвестно целевое назначение взыскиваемых средств.

Ранее россиянам разъяснили, как бороться с громкими соседями. В случае нарушения закона о шуме жильца ждет предупреждение или административный штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

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