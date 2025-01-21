Экс-солистка группы «Тату» похвасталась фигурой в откровенном бикини

Российская певица Юлия Волкова похвасталась фигурой в зеленом бикини

Российская певица и экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница поделилась снимком с отдыха в Индии. Она позировала на фоне бассейна в зеленом бикини, оформленном завязками под грудью, и с распущенными волосами. При этом на размещенном фото можно заметить, что на теле артистки имеются татуировки, а именно на плечах и животе.

В сентябре прошлого года бывшая вокалистка группы «Тату» и коллега Волковой певица Елена Катина раскрыла секрет стройности после вторых родов. Тогда знаменитость призналась, что ей трудно следить за формой, но она делает для этого все возможное.