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14:43, 18 сентября 2024Ценности

39-летняя экс-солистка «Тату» раскрыла секрет стройности после вторых родов

Экс-солистка «Тату» Лена Катина призналась, что не ест на ночь ради стройности
Елена Катина

Елена Катина. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Экс-солистка «Тату» (t.A.T.u) Лена Катина раскрыла секрет стройности после вторых родов. Соответствующее интервью публикует издание Teleprogramma.pro.

39-летняя певица призналась, что в настоящий момент ей трудно следить за формой, но она делает для этого все возможное. «Я, как всегда, сижу на интервальном голодании, не ем на ночь, стараюсь выдерживать интервал 8/16. Не всегда получается, но я достаточно спокойно к этому отношусь», — рассказала она.

По словам знаменитости, ей удалось сбросить шесть килограммов. «Мне еще надо пять-шесть в идеале. Ходить в зал у меня нет ни времени, ни сил. Иногда дома в лайт-режиме тренируюсь», — уточнила собеседница портала.

Ранее российская актриса Анастасия Уколова раскрыла секрет стройности.

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      Мария Винар
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