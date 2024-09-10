30-летняя российская актриса раскрыла секрет стройности

Российская актриса Анастасия Уколова объяснила свою стройность сложным графиком

Российская актриса Анастасия Уколова раскрыла секрет стройности. Соответствующий комментарий публикует Super.

30-летняя звезда рассказала, что поддерживать фигуру ей помогает активный образ жизни и сложный график.

«Это большой объем работы, очень сложный график, я все время куда-то бегу. Наверное, это про движение. Я не придерживаюсь никаких диет, но не ем вечером. В целом, это от ритма жизни моего зависит», — объяснила она.

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