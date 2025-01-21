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17:45, 21 января 2025Мир

ЕСПЧ отказался принять жалобу победившего в Румынии кандидата на отмену выборов

ЕСПЧ отказался принять жалобу Джорджеску об отмене первого тура выборов
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался принять жалобу победившего в первом туре президентских выборов в Румынии кандидата Келина Джорджеску об отмене итогов голосования. Об этом сообщает портал Romania Insider.

«Суд отклонил жалобу, поскольку она не подпадает под действие статьи 39 регламента Суда», — приводит портал решение судебной инстанции.

В ЕСПЧ уточнили, что Джорджеску попытался оспорить решение Конституционного суда Румынии, сославшись на статью 39 регламента Суда об обеспечительных мерах. Данная статья применяется только в тех случаях, если жизни подавшей ее гражданину грозит опасность, чего не было выявлено в ходе рассмотрения дела.

Ранее стало известно, что Джорджеску лидирует в опросах румынского общественного мнения после отмены итогов выборов. В частности, из 1354 респондентов прошедших анкетирование 38 процентов сказали, что готовы вновь проголосовать за популистского кандидата. При этом до проведения первого тура выборов в прошлом году многие службы общественного мнения в Румынии даже не заносили его имя в рейтинги, так как не фиксировали высокий уровень его поддержки.

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