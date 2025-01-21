Лидирующий на выборах в Румынии критик помощи Украине остался фаворитом населения

Reuters: Джорджеску лидирует в опросах после отмены итогов выборов в Румынии

Победивший в первом туре выборов президента Румынии независимый кандидат Кэлин Джорджеску лидирует в опросах после отмены итогов выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты опроса социологической службы Avangarde.

«Крайне правый пророссийский кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску остался фаворитом избирателей перед повторными президентскими выборами в мае», — говорится в материале.

Отмечается, что из 1354 респондентов 38 процентов поддерживают Джорджеску.

В первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября 2024 года Джорджеску, который выступал за союз с Россией и критиковал поставки США оружия Украине, одержал победу, набрав 22,94 процента голосов. Второе место с результатом 19,18 процента заняла лидер правоцентристского «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони. Они должны были стать соперниками во втором туре выборов 8 декабря.

Однако 6 декабря Конституционный суд страны аннулировал результаты первого тура и потребовал провести процедуру заново, включая предвыборную кампанию. Свое решение суд объяснил тем, что «во время предвыборной кампании имело место манипулирование голосами избирателей». Повторные выборы состоятся 4 мая, а второй тур запланирован на 18 мая.