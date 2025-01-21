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16:26, 21 января 2025Мир

Глава Еврокомиссии заявила о продолжении помощи Украине без всяких вопросов

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС будет поддерживать Украину без всяких вопросов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейский союз (ЕС) будет продолжать поддерживать Украину и предоставлять необходимую помощь без всяких вопросов независимо от позиции США. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Мы в Евросоюзе не должны забывать, что речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности наших стран. Киев хочет справедливого и устойчивого мира, украинцы не хотят замороженного конфликта (...). Поэтому ЕС продолжит поддерживать их. Мы уже вложили в Украину около 130 миллиардов евро и продолжим ее поддерживать без всяких вопросов», — отметила глава ЕК.

Таким образом фон дер Ляйен ответила на вопрос, будет ли Брюссель продолжать помогать Украине, если администрация президента США Дональда Трампа примет решение сократить поддержку Киева.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. Отмечается, что будет осуществлена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

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