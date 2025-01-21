Посол Викторов: ХАМАС пообещало вернуть россиянина Труфанова живым и здоровым

Палестинское радикальное движение ХАМАС дало твердое обещание Москве, что вернет живым и невредимым находящегося в заложниках в секторе Газа россиянина с двойным гражданством Александра Труфанова. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов, передает РИА Новости.

При этом дипломат рассказал, что состояние здоровье российского гражданина «удовлетворительное, но не положительное». «Есть сведения, что он был ранен», — поделился Викторов.

По словам посла, мать Александра, Елена Труфанова, которая также была освобождена из плена радикальной группировки при содействии российских дипломатов, уже более года ждет возвращения из Газы своего сына.

Ранее ростовчанин Александр Труфанов, попавший в плен к радикальной группировке, оказался в списке на освобождение в рамках первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа.

В список на освобождение вошли 33 человека. Он составлен не в порядке освобождения и не указывает на состояние заложников. Израиль считает, что большинство из них живы.