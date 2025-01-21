Командир ВСУ отправил солдата ремонтировать дом дочери вместо передовой

Командир взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправил солдата ремонтировать дом дочери вместо выполнения боевых задач на передовой. Об этом сообщило Государственное бюро расследования (ГБР) страны в Telegram.
«В Тернопольской области ГБР разоблачило командира взвода, который почти год начислял подчиненному "боевые" за ремонт дома своей дочери», — сказано в публикации.
Уточняется, что военные подразделения выполняли задачи в зоне конфликта. В конце 2023 года командир предложил солдату не отправляться на фронт, а заняться ремонтом дома. Он пообещал за это начислять доплаты. Военнослужащий согласился и получил более миллиона гривен за якобы участие в боевых действиях.
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