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14:28, 21 января 2025Бывший СССР

Командир ВСУ отправил солдата ремонтировать дом дочери вместо передовой

ГБР Украины: Командир отправил солдата ремонтировать дом дочери вместо передовой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: wabeno / Shutterstock / Fotodom

Командир взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправил солдата ремонтировать дом дочери вместо выполнения боевых задач на передовой. Об этом сообщило Государственное бюро расследования (ГБР) страны в Telegram.

«В Тернопольской области ГБР разоблачило командира взвода, который почти год начислял подчиненному "боевые" за ремонт дома своей дочери», — сказано в публикации.

Уточняется, что военные подразделения выполняли задачи в зоне конфликта. В конце 2023 года командир предложил солдату не отправляться на фронт, а заняться ремонтом дома. Он пообещал за это начислять доплаты. Военнослужащий согласился и получил более миллиона гривен за якобы участие в боевых действиях.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главного психиатра украинской армии. По данным СБУ, он приобрел имущество более чем на миллион долларов и оформил его на родственников. Задержанному грозит до 10 лет лишения в свободы.

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