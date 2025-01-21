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11:36, 21 января 2025Бывший СССР

Главный психиатр ВСУ разбогател на миллион долларов с 2022 года

Главный психиатр ВСУ разбогател с 2022 года на миллион долларов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал «Служба безопасности Украины»

Главный психиатр Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заместитель председателя Центральной военно-врачебной комиссии с начала конфликта с Россией разбогател более чем на миллион долларов. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ), которая задержала чиновника.

Как сообщает ведомство, фигурант приобрел активы более чем на миллион долларов США, не отражая имущество в декларации и оформив его на родственников. Подозреваемый, как добавляет СБУ, приобрел частный дом и два земельных участка в Киевской области, две квартиры в Киеве, квартиру в Одессе, четыре автомобиля марки BMW и другое имущество.

Задержанному грозит срок до 10 лет лишения в свободы по статьям о незаконном обогащении и декларирования недостоверной информации.

Ранее СБУ сообщила о подозрении экс-замминистру соцполитики Украины за нанесении ущерба государственному бюджету в размере 24 миллиона гривен на закупке компьютеров. По материалам дела, во время военного конфликта этот чиновник заключил с коммерческим предприятием несанкционированное соглашение о закупке компьютеров для центрального аппарата министерства.

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