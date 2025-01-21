Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:04, 21 января 2025Забота о себе

Лайфхак космонавтов в постели оказался полезным при простуде

Терапевт Мерсер: Чтобы быстрее уснуть при гриппе, надо поднять ноги выше сердца
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Терапевт Тим Мерсер рассказал о позиции, которая помогает быстрее уснуть при гриппе и используется в НАСА. Лайфхаком космонавтов в постели, оказавшимся полезным при простуде, он поделился с Huffington Post.

По словам Мерсера, так называемое положение «нейтрального тела» рекомендовано находящимся в космосе без влияния гравитации астронавтам для уменьшения нагрузки на позвоночник. «НАСА использует это положение, чтобы уменьшить давление на тело: голова и ноги должны быть подняты чуть выше уровня сердца, чтобы позвоночник находился в нейтральном положении», — объяснил врач.

Терапевт объяснил, что небольшой подъем головы позволяет дыхательным путям открыться и получать больше кислорода во время сна, что может облегчить дыхание во время респираторных заболеваний. Кроме того, продолжил Мерсер, помочь открыть дыхательные пути может сон на левом боку. «Такое положение предотвращает боль в шее и скопление слизи в задней части горла во время сна», — заключил он.

Материалы по теме:
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака. Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака.Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
16 ноября 2022

Ранее педиатр Евгений Тимаков указал на частые ошибки при лечении гриппа. Первым заблуждением он назвал прием неработающих противовирусных препаратов, например, ремантадина, который продолжают назначать некоторые врачи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп подписал свои первые указы

      Орбан предложил посадить демократов в Брюсселе на корабль и отправить их в США

      Панама отвергла претензии Трампа на Панамский канал

      В Смоленске жители многоэтажек остались без света и воды после атаки дронов

      Суд арестовал обвиняемого в расправе над найденной в автомобиле Куценко женщиной

      Российский губернатор сообщил об атаке украинских дронов

      Беспилотник упал рядом с больницей в Смоленске

      Пожилой монах заманил искательницу духовных откровений в монастырь и изнасиловал

      Лайфхак космонавтов в постели оказался полезным при простуде

      Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше