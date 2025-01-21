Лайфхак космонавтов в постели оказался полезным при простуде

Терапевт Мерсер: Чтобы быстрее уснуть при гриппе, надо поднять ноги выше сердца

Терапевт Тим Мерсер рассказал о позиции, которая помогает быстрее уснуть при гриппе и используется в НАСА. Лайфхаком космонавтов в постели, оказавшимся полезным при простуде, он поделился с Huffington Post.

По словам Мерсера, так называемое положение «нейтрального тела» рекомендовано находящимся в космосе без влияния гравитации астронавтам для уменьшения нагрузки на позвоночник. «НАСА использует это положение, чтобы уменьшить давление на тело: голова и ноги должны быть подняты чуть выше уровня сердца, чтобы позвоночник находился в нейтральном положении», — объяснил врач.

Терапевт объяснил, что небольшой подъем головы позволяет дыхательным путям открыться и получать больше кислорода во время сна, что может облегчить дыхание во время респираторных заболеваний. Кроме того, продолжил Мерсер, помочь открыть дыхательные пути может сон на левом боку. «Такое положение предотвращает боль в шее и скопление слизи в задней части горла во время сна», — заключил он.

Ранее педиатр Евгений Тимаков указал на частые ошибки при лечении гриппа. Первым заблуждением он назвал прием неработающих противовирусных препаратов, например, ремантадина, который продолжают назначать некоторые врачи.