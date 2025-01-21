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16:44, 21 января 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал Вильнюс белорусской территорией

Лукашенко: Вильнюс действительно белорусский край
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Вильнюс белорусской территорией. Его слова передает БелТА.

«В Литве другая проблема: наши нацмены туда сбежали и заявили, что Вильнюс — это территория Беларуси. Вильно. Действительно белорусский край», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что представители оппозиции, бежавшие из республики, также могут попытаться создать собственное государство на территории Польши.

Ранее Лукашенко заявил, что больше не намерен шутить с Белоруссией. Он признался, что ситуации, когда ему «приходилось что-то пресекать», уже были. Президент рассказал, что по его указу в стране временно отключали интернет.

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