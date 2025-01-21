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16:33, 21 января 2025Бывший СССР

Лукашенко решил больше не шутить с Белоруссией

Лукашенко сообщил, что не намерен больше шутить с Белоруссией и ее гражданами
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не намерен больше шутить с государством и его гражданами. Видео с выступлением главы республики опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Можем пресечь все что угодно. Мы больше шутить со своим государством, а я с вами — не намерены. Потому что это может привести к тяжелым потрясениям», — сообщил Лукашенко.

Белорусский лидер признался, что ситуации, когда ему «приходилось что-то пресекать», уже были. Президент рассказал, что по его указу в стране временно отключали интернет. Такие ограничения он объяснил существовавшей в то время соответствующей необходимостью.

Лукашенко вместе с тем заявил, что у границ Белоруссии есть вооруженные банды. Глава государства отметил, что они хотят напасть на страну и захватить часть территории.

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