Лукашенко рассказал о вооруженных бандах около белорусских границ

Лукашенко: Около границ Белоруссии есть вооруженные банды, желающие напасть

Около границ Белоруссии есть вооруженные банды, которые хотят напасть на страну и захватить часть территории. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

«Мы с ними работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить», — сказал он.

Белорусский лидер попросил граждан сообщать властям о чем-то «неординарном». По его словам, белорусы тоже должны беречь безопасность республики. Лукашенко подчеркнул, что страна должна строить свою жизнь без конфликтов.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Минск обеспокоен ситуацией на границах с Польшей и Литвой. Как он утверждает, в этих государствах к границам с республикой стягиваются силы НАТО. Белорусский глава назвал это угрозой объединенной группировке войск с Россией.