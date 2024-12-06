Лукашенко заявил об обеспокоенности ситуацией на границах с Литвой и Польшей

Лукашенко: Белоруссия обеспокоена ситуацией на границах с Литвой и Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск обеспкоен ситуацией на границах с Литвой и Польшей. Его слова передает ТАСС.

По его словам, в Литве и Польше к границам с Белоруссией стягиваются силы НАТО. Лукашенко заявил, что это угроза объединенной группировке войск Белоруссии и России.

Ранее Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина разместить на территории Белоруссии новые системы вооружений, в том числе «Орешник». Заявление было сделано во время встречи в Минске по случаю 25-летия Союзного государства (СГ) России и Белоруссии.