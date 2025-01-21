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16:36, 21 января 2025Бывший СССР

Лукашенко заявил о приоритете свободы человека на президентском посту

Лукашенко заявил о свободе человека как важнейшем направлении работы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, в случае если его изберут вновь главой государства, свобода человека будет важнейшим направлением работы. Его слова передает РИА Новости.

«Я вам должен сказать, если мне еще придется работать президентом, одним из основных моих направлений будет то, чтобы людям не закрывали рот. Чтобы не было этой лишней заорганизованности», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что человек, тем не менее, должен отвечать за свои слова, особенно в случае, если является лидером общественного мнения или блогером и «выдает свою информацию на миллионы людей».

Ранее Лукашенко подписал указ о помиловании 23 человек, которые совершили преступления экстремистской направленности. Среди помилованных 20 мужчин и 3 женщины. Все они написали прошения о помиловании, полностью признали вину и раскаялись в своих преступлениях.

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