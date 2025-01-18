Лукашенко подписал указ о помиловании более 20 осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Лукашенко помиловал 23 человека, осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 23 человек, которые совершили преступления экстремистской направленности. Это следует из сообщения пресс-службы главы государства.

Среди помилованных 20 мужчин и 3 женщины. Все они написали прошения о помиловании, полностью признали вину и раскаялись в своих преступлениях.

Уточняется, что 13 помилованных – люди в возрасте старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, а у 12 есть дети. Среди них есть один многодетный отец.

В декабре 2024 года президент Белоруссии помиловал 20 граждан, совершивших преступления экстремистской направленности. Среди них было 11 женщин.