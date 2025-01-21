Любители конспирологии назвали Меланию Трамп русским роботом-шпионом

Пользователи соцсетей заподозрили, что жену президента США Дональда Трампа, Меланию Трамп, заменили двойником или роботом-шпионом. Об этом пишет Daily Mirror.

54-летняя Мелания Трамп, бывшая модель из Словении, стала мишенью для любителей конспирологии. Странные теории о том, что настоящую супругу президента заменили двойником, начали появляться еще в период предыдущего президентского срока Трампа. Они снова всплыли во время его предвыборной кампании. Причиной для них послужили редкие появления Мелании на выступлениях Трампа и его встречах с избирателями. При этом, если Мелания все же присутствовала, на ней обычно были большие солнечные очки, скрывавшие половину лица. Некоторые пользователи сети X стали писать, что Трамп появляется на публике с двойником Мелании, который вынужден прятать лицо, чтобы не раскрыть секрет.

Согласно еще одной теории, Мелания — российская шпионка. В качестве доказательства сторонники этой версии вспоминают ее беседу с президентом России Владимиром Путиным на ужине в честь саммита G-20 в 2017 году. Кроме того, они считают аргументом тот факт, что Мелания родилась в Словении, которая до 1991 года была частью коммунистической Югославии. Наконец, конспирологи с самой богатой фантазией предполагают, что Меланию уже давно заменил робот. Один пользователь сети X написал: «14 лет назад Меланию Трамп заменил очень похожий на человека робот. Единственное, что отличает эту машину от человека, — это холодные, неживые глаза». Другой предположил, что первой леди «не стало в ночь выборов 2016 года, и она была заменена русским роботом».

Ранее Мелания Трамп посетила бал, который состоялся после инаугурации ее супруга, и вызвала ажиотаж в сети. Первая леди США выбрала для светского мероприятия оголяющее плечи черно-белое платье с разрезом, остроносые туфли в тон и чокер с сияющей подвеской в виде цветка.