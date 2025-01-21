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06:13, 21 января 2025Мир

Макрон анонсировал мобилизацию молодежи

Макрон анонсировал мобилизацию молодых добровольцев для усиления армии Франции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stephane Mahe / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует мобилизовать молодых добровольцев для усиления армии страны на случай опасности. Об этом сообщает Le Monde.

Глава государства объявил о создании проекта по мобилизации во время выступления перед военнослужащими в Сесон-Севинье. Он объяснил необходимость такой меры тем, что вокруг Франции накапливаются угрозы, которые вынуждают ее адаптироваться.

Макрон отметил, что хочет предложить молодым французам «твердое обязательство» и «дать им выбор служить». «Нам придется лучше выявлять добровольцев, обучить их и иметь возможность мобилизовать, когда наступит нужный день», — сказал он.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Кир Стармер и Макрон тайно обсуждают отправку своих войск на Украину. Подробности переговоров пока не раскрываются официальными лицами в Лондоне и Париже.

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