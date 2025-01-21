Макрон анонсировал мобилизацию молодежи

Макрон анонсировал мобилизацию молодых добровольцев для усиления армии Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует мобилизовать молодых добровольцев для усиления армии страны на случай опасности. Об этом сообщает Le Monde.

Глава государства объявил о создании проекта по мобилизации во время выступления перед военнослужащими в Сесон-Севинье. Он объяснил необходимость такой меры тем, что вокруг Франции накапливаются угрозы, которые вынуждают ее адаптироваться.

Макрон отметил, что хочет предложить молодым французам «твердое обязательство» и «дать им выбор служить». «Нам придется лучше выявлять добровольцев, обучить их и иметь возможность мобилизовать, когда наступит нужный день», — сказал он.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Кир Стармер и Макрон тайно обсуждают отправку своих войск на Украину. Подробности переговоров пока не раскрываются официальными лицами в Лондоне и Париже.