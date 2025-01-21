Москвичам рассказали о новом формате первоначальной постановки на воинский учет

Военком Москвы Локтев сообщил о новом формате постановки на воинский учет

В Москве 17-летних подростков автоматически начнут ставить на воинский учет. Об изменениях рассказал военный комиссар столицы Максим Локтев, его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».

«С 1 января по 31 марта молодые люди, которым в 2025 году должно исполниться 17 лет, будут получать СМС и уведомления в личном кабинете на mos.ru об автоматической первоначальной постановке на воинский учет. Такие же уведомления получат и их родители», — пояснил он.

В связи с этим посещать пункт призыва для постановки на учет гражданам не понадобится. Помимо этого, приписное удостоверение будут направлять в личный кабинет пользователя на mos.ru, пояснил военком.

Локтев подчеркнул, что получение уведомления не приравнивается к присвоению категории годности или призыву в армию.

«Важно понимать, что определить категорию годности человека к военной службе можно только после прохождения медкомиссии. Если она необходима, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления», — добавил он.

Ранее Минцифры России заявило, что прием заявок на отсрочку от призыва для IT-специалистов стартует 21 января и продлится до 5 февраля. По информации ведомства, заявки могут быть поданы через личный кабинет на портале «Госуслуги».