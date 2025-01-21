Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:03, 21 января 2025Россия

Москвичам рассказали о новом формате первоначальной постановки на воинский учет

Военком Москвы Локтев сообщил о новом формате постановки на воинский учет
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве 17-летних подростков автоматически начнут ставить на воинский учет. Об изменениях рассказал военный комиссар столицы Максим Локтев, его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».

«С 1 января по 31 марта молодые люди, которым в 2025 году должно исполниться 17 лет, будут получать СМС и уведомления в личном кабинете на mos.ru об автоматической первоначальной постановке на воинский учет. Такие же уведомления получат и их родители», — пояснил он.

В связи с этим посещать пункт призыва для постановки на учет гражданам не понадобится. Помимо этого, приписное удостоверение будут направлять в личный кабинет пользователя на mos.ru, пояснил военком.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024

Локтев подчеркнул, что получение уведомления не приравнивается к присвоению категории годности или призыву в армию.

«Важно понимать, что определить категорию годности человека к военной службе можно только после прохождения медкомиссии. Если она необходима, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления», — добавил он.

Ранее Минцифры России заявило, что прием заявок на отсрочку от призыва для IT-специалистов стартует 21 января и продлится до 5 февраля. По информации ведомства, заявки могут быть поданы через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я буду наслаждаться истерикой». Илон Маск «зиганул» на инаугурации Трампа и перепугал весь мир. Что это было?

      Лукашенко заявил о недовольстве Трампом и назвал Байдена бедным стариком

      Врач предупредил о частой ошибке при лечении геморроя

      На берег Азовского моря на Кубани начались выбросы мазута

      Экс-директор российского музея вошла в список самых влиятельных женщин-руководителей мира

      В России ответили на слова Трампа о больших проблемах из-за отказа от сделки по Украине

      Командир ВСУ отправил солдата ремонтировать дом дочери вместо передовой

      Глава СКР взял на контроль дело об отравлении крысиным ядом российских школьников

      В России захотели оставить ЕГЭ только для школьников из регионов

      Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в ВЭФ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше