Появились подробности об отсрочке для одной категории призывников

Минцифры России: Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов стартует 21 января

Прием заявок на отсрочку от призыва для IT-специалистов стартует 21 января и продлится до 5 февраля. Подробности получения отсрочки для этой категории призывников приводит Минцифры России в Telegram.

По информации ведомства, заявки могут быть поданы через личный кабинет на портале «Госуслуги». «Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их. Если специалист не отправит свои данные сам, внести его в список на отсрочку сможет организация», — рассказали в Минцифры. Там также напомнили, что у жителей России, приписанных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, срок подачи заявлений продлевается до 6 марта.

После получения заявок сотрудники Минобороны проверят поданные документы, а окончательное решение примет уже призывная комиссия.

Призыв в армию на срочную службу в России проводится в два этапа — в ходе весеннего и осеннего призывов. Весенний призыв традиционно начинается 1 апреля и длится до 15 июля, осенний — с 1 октября до 31 декабря.