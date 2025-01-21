МУС приготовился к драконовским санкциям из-за Трампа

Новый президент США Дональд Трамп способен парализовать работу Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет The Guardian.
Источники рассказали изданию, что МУС готовится к введению американской администрацией самых жестких, драконовских мер. Помимо ограничений на поездки в отношении руководящего состава суда, включая главного прокурора Карима Хана, Вашингтон может ввести финансовые рестрикции, ограничив доступ МУС к банковским и платежным системам.
Также в МУС выражают беспокойство тем, что Трамп может парализовать работу МУС, запретив корпорации MicroSoft предоставлять доступ к своему облачному хранилицу, в котором МУС хранит все документы. «Мы опасаемся, что санкции будут использованы для закрытия, уничтожения суда», — резюмировал один из должностных лиц МУС.
Трамп подписал указ о санкциях против сотрудников суда еще во время своего первого президентского срока после того, как в МУС приняли решение провести расследование в отношении возможных преступлений военнослужащих США. Тогда президент обвинил структуру в предвзятости и коррупции. Однако в 2021 году следующий хозяин Белого дома Джо Байден отменил санкции и визовые ограничения.