Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:03, 21 января 2025Мир

МУС приготовился к драконовским санкциям из-за Трампа

Guardian: Над МУС нависла угроза драконовских санкций со стороны Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Новый президент США Дональд Трамп способен парализовать работу Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет The Guardian.

Источники рассказали изданию, что МУС готовится к введению американской администрацией самых жестких, драконовских мер. Помимо ограничений на поездки в отношении руководящего состава суда, включая главного прокурора Карима Хана, Вашингтон может ввести финансовые рестрикции, ограничив доступ МУС к банковским и платежным системам.

Также в МУС выражают беспокойство тем, что Трамп может парализовать работу МУС, запретив корпорации MicroSoft предоставлять доступ к своему облачному хранилицу, в котором МУС хранит все документы. «Мы опасаемся, что санкции будут использованы для закрытия, уничтожения суда», — резюмировал один из должностных лиц МУС.

Трамп подписал указ о санкциях против сотрудников суда еще во время своего первого президентского срока после того, как в МУС приняли решение провести расследование в отношении возможных преступлений военнослужащих США. Тогда президент обвинил структуру в предвзятости и коррупции. Однако в 2021 году следующий хозяин Белого дома Джо Байден отменил санкции и визовые ограничения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп подписал свои первые указы

      Останки автора романа «Невыносимая легкость бытия» перевезли в родной город

      МУС приготовился к драконовским санкциям из-за Трампа

      На Украине высказались о судьбе Зеленского после инаугурации Трампа

      Орбан предложил посадить демократов в Брюсселе на корабль и отправить их в США

      Панама отвергла претензии Трампа на Панамский канал

      В Смоленске жители многоэтажек остались без света и воды после атаки дронов

      Суд арестовал обвиняемого в расправе над найденной в автомобиле Куценко женщиной

      Российский губернатор сообщил об атаке украинских дронов

      Пожилой монах заманил искательницу духовных откровений в монастырь и изнасиловал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше