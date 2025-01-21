МУС приготовился к драконовским санкциям из-за Трампа

Guardian: Над МУС нависла угроза драконовских санкций со стороны Трампа

Новый президент США Дональд Трамп способен парализовать работу Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет The Guardian.

Источники рассказали изданию, что МУС готовится к введению американской администрацией самых жестких, драконовских мер. Помимо ограничений на поездки в отношении руководящего состава суда, включая главного прокурора Карима Хана, Вашингтон может ввести финансовые рестрикции, ограничив доступ МУС к банковским и платежным системам.

Также в МУС выражают беспокойство тем, что Трамп может парализовать работу МУС, запретив корпорации MicroSoft предоставлять доступ к своему облачному хранилицу, в котором МУС хранит все документы. «Мы опасаемся, что санкции будут использованы для закрытия, уничтожения суда», — резюмировал один из должностных лиц МУС.

Трамп подписал указ о санкциях против сотрудников суда еще во время своего первого президентского срока после того, как в МУС приняли решение провести расследование в отношении возможных преступлений военнослужащих США. Тогда президент обвинил структуру в предвзятости и коррупции. Однако в 2021 году следующий хозяин Белого дома Джо Байден отменил санкции и визовые ограничения.