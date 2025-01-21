Названы сроки введения платного проезда по Мытищинской хорде

Проезд по Мытищинской хорде станет платным с 22 января

Плату за проезд по Мытищинской хорде начнут взымать со среды, 22 января. О сроке введения платного проезда по автомагистрали рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С момента открытия 17 декабря прошлого года хорда пользуется заметной популярностью. По подсчетам ведомства, по трассе за этот период проехало уже свыше 400 тысяч автосредств. Как уточняют в областном Минтрансе, на дороге будет запущена безбарьерная система оплаты. Провести платеж можно будет через сайт оператора скоростной дороги, а с февраля автовладельцы смогут внести средства через транспондер.

Четырехполосная трасса длиной 16 километров соединяет загруженное Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским и реконструируемым Афанасовским. Автодорога проходит на расстоянии 5-10 километров севернее МКАДа и имеет шесть развязок. Она должна улучшить транспортную доступность для жителей Мытищ, Королева, Пушкино и Долгопрудного. До 6 января проезд по Мытищинской хорде был бесплатным.

Как сообщалось ранее, плата за проезд по Мытищинской хорде для легковых автомобилей составит 238 рублей, для средних автосредств — 355 рублей. Проезд для грузовиков и автобусов с двумя осями обойдется в 473 рубля, а для большегрузов с тремя осями и более — в 755 рублей.