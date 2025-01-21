На Мальдивах посадили кусты из-за голой Волочковой

Постояльцы отеля на Мальдивах пожаловались на загорающую топлес Волочкову

Постояльцы отеля на Мальдивах пожаловались на загорающую топлес российскую артистку балета Анастасию Волочкову. Об этом пишет Super.ru.

«На нее [поступило] много жалоб от гостей отеля. Анастасия загорала [топлеc] у всех на виду, в том числе и детей», — рассказал собеседник издания.

По словам источника, персонал отеля просил балерину одеться, указав на закон о том, что загорать топлес запрещено. «В итоге она продолжила лежать на общем пляже без верха», — добавил инсайдер.

Отмечается, что в итоге администрация отеля приняла решение высадить вдоль виллы Волочковой со стороны пляжа кусты, чтобы не смущать других постояльцев.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что не намерена больше давать благотворительные концерты.