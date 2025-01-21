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11:21, 21 января 2025Силовые структуры

На российских школьников завели дело за танец без штанов возле храма

В Петербурге на подростков завели дело за танец возле храма без штанов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Забурдаев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело в отношении российских подростков по статье об оскорблении чувств верующих. Об этом во вторник, 21 января, сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, 13-летний блогер и двое его друзей в возрасте 16 и 17 лет вечером 1 января сняли возле храма видео. Один из школьников, которому 16 лет, в момент съемки под музыку снял штаны, чем, как полагает следствие, выразил явное неуважение к обществу. Блогер уже удалил этот ролик и пообещал записать видео с извинениями.

8 мая сообщалось, что в Ульяновске 53-летнего жителя области, сорвавшего литургию в храме, приговорили к двум годам принудительных работ.

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