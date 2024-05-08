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19:40, 8 мая 2024Силовые структуры

Сорвавший литургию в храме россиянин получил два года принудительных работ

В Ульяновске приговорили к принудительным работам мужчину, сорвавшего литургию

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ульяновске 53-летнего жителя области, сорвавшего литургию в храме, приговорили к двум годам принудительных работ. Об этом сообщает ИА «Улпресса».

Установлено, что 3 декабря 2023 года мужчина пришел в храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в поселке Карсун и стал мешать проведению богослужения. Помимо этого, с октября по декабрь он также совершил ряд преступлений на территории региона.

Ему признали виновным по статьям об угрозе расправой, нанесении побоев, незаконном воспрепятствовании проведению богослужений и краже. Известно, что ранее мужчина был судим.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске арестовали подростка, напавшего на охранника храма накануне Пасхи.

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