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19:33, 21 января 2025Бывший СССР

На Украине арестовали полковника ВСУ за провал обороны в Харьковской области

В Киеве арестовали полковника ВСУ Лапина за провал обороны в Харьковской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илью Лапина, по обвинению в халатности, приведшей к потере Украиной контроля территорий Харьковской области. Об этом сообщает украинское издание «Цензор.нет».

Его обвиняют в том, что из-за его действий российские войска смогли весной 2024 года взять под контроль часть территории Липецкой сельской территориальной общины Харьковского района. Следователи утверждают, что его действия привели к потере личного состава и вооружения ВСУ, а также сорвали мероприятия по обороне государственной границы в зоне его ответственности.

Ранее Государственное бюро расследования Украины подтвердило арест двух генералов и полковника ВСУ из-за провала обороны Харьковской области. Одного из них обвиняют в том, что он мог усилить позиции другими подразделениями, но не сделал этого.

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