Посольство Украины в Израиле: Тель-Авив передаст Киеву оружие производства РФ

Тель-Авив планирует передать Киеву оружие российского производства. Об этом сообщило посольство Украины в Израиле в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что 21 января украинский посол в стране Евгений Корнийчук провел встречу с замминистра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель. «Во время встречи посол поблагодарил собеседницу за озвученное ею предложение передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом», — сказано в публикации.

Как отмечается, такая инициатива Тель-Авива является важным шагом в признании «общих угроз». Киев надеется, что Израиль примет окончательное решение по передаче оружия российского производства в пользу Украины, подчеркнули в посольстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стратегия Киева в конфликте с Россией — прийти к какой-либо дипломатии. По его мнению, «сильная дипломатия» позволит обеспечить урегулирование кризиса и долгосрочный мир в Европе. Кроме того, он потребовал надежных гарантий безопасности для страны.