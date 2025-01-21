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13:49, 21 января 2025Бывший СССР

На Украине стали лучше относиться к русским

КМИС: На Украине стали лучше относиться к русским гражданам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

На Украине стали лучше относиться к гражданам, которые являются русскими по национальности. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Уточняется, что эту группу граждан готовы впустить в свое окружение 39 процентов опрошенных. Кроме того, 29 процентов респондентов согласны, что русские должны жить на Украине. При этом негативно к ним относятся 32 процента участников опроса.

Помимо этого, КМИС выяснил отношение к русскоязычным гражданам страны. По данным опроса, 49 процентов респондентов готовы впустить их в свой социальный круг, а 34 процента согласны с тем, что они должны жить на Украине. Однако 17 процентов опрошенных негативно относятся к этой группе.

Ранее КМИС сообщал, что уровень доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому упал на 31 процент с 2022 года. Отмечалось, что после начала конфликта ему доверяли 90 процентов граждан.

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