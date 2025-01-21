Названа доля нацвалют в расчетах России с главным торговым партнером

Помощник президента Ушаков: Доля рубля и юаня в расчетах РФ и КНР — более 95 %

В настоящее время доля национальных валют (рубля и юаня) в структуре торгово-экономических расчетов России и Китая составляет более 95 процентов. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

Китай занимает первое место в списке торговых партнеров России по объемам проводимых операций, а РФ замыкает пятерку крупнейших контрагентов азиатской страны, уточнил Ушаков.

Он добавил, что сейчас Россия и Китай наращивают двустороннее финансовое сотрудничество. Партнерство РФ и КНР в ряде отраслей демонстрирует развитие, вопреки усилению санкционного контроля со стороны западных государств. Речь идет о взаимодействии в торговой, энергетической, промышленной, транспортной и инвестиционной сферах, резюмировал помощник президента.

Ранее в российском Центробанке (ЦБ) сообщили о снижении доли валют недружественных стран в структуре расчетов за импорт. В ноябре 2024 года показатель упал на 2,7 процентных пункта (п.п.) — с 20,5 до 17,8 процента. За отчетный период доля валют дружественных стран увеличилась до 34,6 процента, а рубля — до 47,6 процента. Применительно к расчетам за экспорт российских товаров и услуг доля рублевых платежей увеличилась до 43 процентов.