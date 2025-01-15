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19:11, 15 января 2025Экономика

Долю платежей в токсичных валютах оценили

ЦБ: доля платежей в валютах недружественных государств за импорт упала до 17,8 %
Вячеслав Агапов

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В ноябре 2024 года доля расчетов в валютах недружественных государств за российский импорт снизилась с 20,5 до 17,8 процента. Так долю платежей в токсичных валютах оценили в Центральном банке России,

Вместе с тем доля валют дружественных стран при оплате импорта за месяц выросла с 32,0 до 34,6 процента. Доля российских рублей в этих расчетах поднялась с 47,5 до 47,6 процента.

Доля платежей в валютах недружественных государств при оплате товаров из азиатских стран упала до минимальных 8,9 процента. Вместо этого стали расплачиваться деньгами дружественных стран — их доля увеличилась до 45,9 процента. Доля платежей в рублях осталась на уровне 45,2 процента.

Применительно к расчетам за экспорт российских товаров и услуг доля рублевых платежей выросла до 43 процентов.

Ранее регулятор отмечал рекордный рост доли платежей в рублях за экспорт в Европу. В третьем квартале 2024 года она превысила 65 процентов, максимум за весь период наблюдений, с 2019 года — на тот момент он составлял 19 процентов. Процент расчетов в валютах недружественных стран опустился до минимальных 27,9 процента.

Торговлю за рубли с Европой поддерживает необходимость рассчитываться за энергоресурсы — в 2022 году президент Путин своим указом перевел оплату поставок газа в регион из токсичных валют в рубли. На фоне сокращения товарооборота с ЕС экспорт энергоресурсов поддерживает российскую валюту.

Глава государства ранее отмечал, что Россия проводит 95 процентов внешнеторговых операций в национальных валютах, включая рубль. Активное наращивание доли нацвалют в структуре внешней торговли России было во многом спровоцировано санкционным давлением на РФ со стороны западных стран. Россия не отказывалась от использования американских долларов во внешней торговле в качестве универсальной валюты, но ей «было отказано в его использовании», — пояснил он.

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