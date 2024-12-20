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07:28, 20 декабря 2024Экономика

Доля рубля в расчетах с Европой рекордно выросла

«Известия»: доля платежей в рублях за экспорт в Европу превысила 65 %
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Доля платежей в рублях за экспорт в Европу рекордно выросла. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает газета «Известия»

В третьем квартале 2024 года доля расчетов за поставки в российской валюте превысила 65 процентов. Это рекордный уровень за весь период наблюдений, с 2019 года — на тот момент он составлял 19 процентов. Процент расчетов в валютах недружественных стран опустился до минимальных 27,9 процента.

Торговлю за рубли с Европой поддерживает необходимость рассчитываться за энергоресурсов — в 2022 году президент Путин своим указом перевел оплату поставок газа в регион из токсичных валют в рубли. На фоне сокращения товарооборота с ЕС экспорт энергоресурсов поддерживает российскую валюту.

В то же время растут расчеты в рублях и в торговле с другими регионами: отечественная валюта занимает 68 процентов в платежах из Африки и 37 — из Азии. По всем регионам доля рубля в расчетах с РФ составила 41 процент, а в токсичных денежных единицах (как доллар и евро) — 17 процентов. Прочие расчеты проводятся в валютах других государств.

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Доля рубля в торговле растет из-за санкций, которые ограничивают проведение трансакций в западных валютах с российскими компаниями, заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. При этом потребность в торговых отношениях с Россией сохраняется, и стороны вынуждены новые варианты расчетов. Активнее всего рубль используется в торговле с Арменией, Белоруссией, Индией и странами Африки, добавила руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Антонина Левашенко.

В ноябре 2024 года доля российской валюты в торговле составила 48,5 процента, в то время как объем расчетов в валютах недружественных стран сократился до минимальных значений. Рекордно высокими оказались рублевые расчеты со странами Африки (72,1 процента). Также до нового максимума увеличились расчеты в рублях с азиатскими партнерами (45,2 процента). На тот момент увеличение доли национальной валюты в российской торговле объясняют особенностями бухгалтерского учета, в соответствии с которыми алгоритм внешнеторговых операций российских компаний все больше начинает напоминать бартер.

Месяцем ранее президент Путин заявил, что Россия проводит 95 процентов внешнеторговых операций в национальных валютах, включая рубль. Активное наращивание доли нацвалют в структуре внешней торговли России было во многом спровоцировано санкционным давлением на РФ со стороны западных стран. Россия не отказывалась от использования американских долларов во внешней торговле в качестве универсальной валюты, но ей «было отказано его использовать», — отметил Путин.

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