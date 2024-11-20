Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:33, 20 ноября 2024Экономика

Доля рублевых платежей в российской торговле рекордно выросла

В сентябре 2024 года доля рубля в российской торговле выросла до 48,5 %
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам сентября 2024 года доля рублевых платежей за российский импорт и экспорт рекордно выросла. Об этом со ссылкой на данные о валютной структуре внешнеторговых расчетов ЦБ РФ сообщают «Известия».

Доля российской валюты в торговле составила 48,5 процента, в то время как объем расчетов в валютах недружественных стран сократился до минимальных значений. Рекордно высокими оказались рублевые расчеты со странами Африки (72,1 процента). Также до нового максимума увеличились расчеты в рублях с азиатскими партнерами (45,2 процента).

Доля платежей в валютах недружественных стран при расчете за импорт упала до 18,4 процента, а доля токсичных валют в оплате импорта из Европы снизилась до 37,1 процента. Рассчитываться за импорт в валютах других государств стали лишь в 33 процентов случаях. Расчеты за экспорт в рублях выросли до 42,8 процента, а выручка российских экспортеров в недружественных валютах — до 18,3 процента. Поступления в валютах дружественных государств снизились до 38,9 процента.

Увеличение доли национальной валюты в российской торговле объясняют особенностями бухгалтерского учета, в соответствии с которыми алгоритм внешнеторговых операций российских компаний все больше начинает напоминать бартер.

«Экспортные предприятия в бухгалтерских документах отражают сделки как денежные операции, но сами банковские трансакции не проводят, оставляя значительную часть валюты за рубежом с последующим финансированием импорта», — объяснил специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов.

Материалы по теме:
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023
Что такое плавающий валютный курс? И чем он отличается от фиксированного
Что такое плавающий валютный курс?И чем он отличается от фиксированного
16 июля 2024

Еще одной причиной тенденции стала гибкость банковской инфраструктуры: системно значимые кредитные организации России предлагают экспортерам все более выгодные условия и при обслуживании, и при кредитовании в российских рублях. Кроме того, аналитики объясняют рекордный объем доли рубля в расчетах прошедшей перестройкой экономики, созданием новых связей и появлением новых торговых партнеров. Свой вклад внесли также давление вторичных санкций, государственная политика по продвижению рубля в качестве основной валюты и заключение необходимых двусторонних соглашений по переходу на расчеты в нацвалютах.

В октябре президент Владимир Путин заявил, что Россия проводит 95 процентов внешнеторговых операций в национальных валютах, включая рубль. Президент добавил, что активное наращивание доли нацвалют в структуре внешней торговли России было во многом спровоцировано санкционным давлением на РФ со стороны западных стран. Он подчеркнул, что Россия не отказывалась от использования американских долларов во внешней торговле в качестве универсальной валюты. «Нам было отказано его использовать», — отметил Путин.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пенсии всех россиян вырастут с 1 января 2025 года. Какую прибавку они получат?

      На Западе заявили о планах Ирана сократить запасы урана

      Стала известна возможная дата президентских выборов в Абхазии

      В РФС рассказали об изменении отношений с УЕФА

      Загадочное «инопланетное существо» вынесло на пляж

      В МВД перечислили обязательные отметки в паспорте гражданина России. Их должно быть две

      Беспилотник уничтожили над Калужской областью

      В Китае оценили сокращение поставок сжиженного газа из России

      В США оценили решение Зеленского ударить по России ракетами ATACMS

      Южнокорейский депутат заявил об участии северокорейских военных в боях на стороне России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше