Доля рублевых платежей в российской торговле рекордно выросла

В сентябре 2024 года доля рубля в российской торговле выросла до 48,5 %

По итогам сентября 2024 года доля рублевых платежей за российский импорт и экспорт рекордно выросла. Об этом со ссылкой на данные о валютной структуре внешнеторговых расчетов ЦБ РФ сообщают «Известия».

Доля российской валюты в торговле составила 48,5 процента, в то время как объем расчетов в валютах недружественных стран сократился до минимальных значений. Рекордно высокими оказались рублевые расчеты со странами Африки (72,1 процента). Также до нового максимума увеличились расчеты в рублях с азиатскими партнерами (45,2 процента).

Доля платежей в валютах недружественных стран при расчете за импорт упала до 18,4 процента, а доля токсичных валют в оплате импорта из Европы снизилась до 37,1 процента. Рассчитываться за импорт в валютах других государств стали лишь в 33 процентов случаях. Расчеты за экспорт в рублях выросли до 42,8 процента, а выручка российских экспортеров в недружественных валютах — до 18,3 процента. Поступления в валютах дружественных государств снизились до 38,9 процента.

Увеличение доли национальной валюты в российской торговле объясняют особенностями бухгалтерского учета, в соответствии с которыми алгоритм внешнеторговых операций российских компаний все больше начинает напоминать бартер.

«Экспортные предприятия в бухгалтерских документах отражают сделки как денежные операции, но сами банковские трансакции не проводят, оставляя значительную часть валюты за рубежом с последующим финансированием импорта», — объяснил специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов.

Еще одной причиной тенденции стала гибкость банковской инфраструктуры: системно значимые кредитные организации России предлагают экспортерам все более выгодные условия и при обслуживании, и при кредитовании в российских рублях. Кроме того, аналитики объясняют рекордный объем доли рубля в расчетах прошедшей перестройкой экономики, созданием новых связей и появлением новых торговых партнеров. Свой вклад внесли также давление вторичных санкций, государственная политика по продвижению рубля в качестве основной валюты и заключение необходимых двусторонних соглашений по переходу на расчеты в нацвалютах.

В октябре президент Владимир Путин заявил, что Россия проводит 95 процентов внешнеторговых операций в национальных валютах, включая рубль. Президент добавил, что активное наращивание доли нацвалют в структуре внешней торговли России было во многом спровоцировано санкционным давлением на РФ со стороны западных стран. Он подчеркнул, что Россия не отказывалась от использования американских долларов во внешней торговле в качестве универсальной валюты. «Нам было отказано его использовать», — отметил Путин.