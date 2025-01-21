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04:10, 21 января 2025Бывший СССР

Названа причина нехватки пехоты у ВСУ

Военный эксперт Дандыкин связал дефицит пехоты у ВСУ с атакой Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Нехватка пехоты у Вооруженных сил Украины (ВСУ) отчасти может быть связана с тем, что интересы Украины сегодня во многом сосредоточены в Курской области, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Я не слишком верю словам ВСУ о жесткой нехватке людей, потому что когда противник начинает жаловаться, значит, он что-то замышляет, собирает резервы, — сказал Дандыкин. — Вместе с тем, понятно, что ситуация нехорошая: Украине настоятельно рекомендуют снизить призывной возраст до 18 лет, что указывает на нехватку бойцов. Так что вот такой резерв у них есть. Еще могут привлекать женщин. Сначала в качестве добровольцев, потом уже призывом».

Военный эксперт добавил, что противник все еще оказывает достаточно серьезное сопротивление. Особенно, по его словам, это касается Курской области, ставшей для ВСУ приоритетным направлением.

«Будут пытаться держаться дальше в ДНР, в ЛНР. В ЛНР до полного контроля осталось совсем немного. Сейчас все, что могут, ВСУ бросают на Курское направление — для них это самый важный участок. Отчасти по этой причине у нас такие успехи в ДНР. В любом случае, важно помнить, что пока ресурсы у ВСУ есть: сопротивление оказывается, массовой сдачи в плен нет», — заключил Дандыкин.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в ВСУ сообщило, что армия испытывают нехватку пехоты на нескольких направлениях ДНР. Авторы подчеркивают, что нехватка личного состава может привести к окончательной потере Часова Яра и Дзержинска (украинское название — Торецк).

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