Названа цена самой дорогой проданной в России шубы в 2024 году

«Известия»: Самую дорогую шубу в РФ купили в 2024 году за 34 миллиона рублей

Цена самой дорогой шубы, проданной в России в 2024 году, составила 34 миллиона рублей. Об этом сообщили аналитики государственной системы маркировки «Честный знак», передают «Известия».

Отмечается, что речь идет о предмете гардероба, изготовленного из меха соболя. Второй по дороговизне оказалась шуба из норки, купленная за 18 миллионов рублей.

Самое дорогое изделие из овчины приобрели за 4 миллиона рублей, шуба из нутрии обошлась покупателю в почти два миллиона, из енота — в 1,4 миллиона, из кролика/зайца — в 1,5 миллиона, а из песца/лисицы — в 1,7 миллиона.

По информации Центра развития перспективных технологий, в среднем россияне тратили на меховые изделия 82,4 тысячи рублей, наибольший рост спроса наблюдается на шубы из кролика или зайца.

Ранее эксперт назвала самые модные шубы зимы 2024 года. Одной из самых актуальных моделей стали коричневые шубы.