Россиянам назвали самые модные шубы зимы 2024 года

Редактор Lamoda Шумилина: коричневые шубы стали трендом зимы 2024 года

Россиянам перечислили самые модные шубы зимы 2024 года. Комментарий от старшего редактора моды Lamoda Ирины Шумилиной попал в распоряжение «Ленты.ру».

Одной из самых актуальных моделей эксперт назвала коричневые шубы. «Коричневый — новый черный этой зимы. Он не только универсален, но и добавляет ощущение тепла. От карамельного до глубокого шоколадного, коричневые шубы подходят как для делового гардероба, так и для повседневного», — уточнила она и призвала носить этот цвет с бежевыми и джинсовыми вещами.

По словам Шумилиной, трендовыми также стали пушистые шубы, которые хорошо смотрятся со скинни-джинсами, кожаными брюками и мини-юбками. В подобных вариантах неоднократно появлялись на публике мировые звезды, в том числе Ким Кардашьян, Рианна и Белла Хадид.

Кроме того, популярность обрели меховые пальто, ставшие альтернативой классике из-за своей универсальности. К тому же модной стала верхняя одежда, сочетающая в себе кожу и мех одновременно. «Обратите внимание и на шубы с леопардовым принтом. Но избегайте конкурирующих узоров — леопард требует спокойного окружения», — добавила собеседница издания.

В заключение Шумилина порекомендовала читателям обратить внимание на шубы с яркими принтами, а также вечерние шубы. «Современные модели вечерних шуб предлагают гораздо больше свободы в выборе фасонов и материалов. Лаконичные меховые накидки идеально дополнят вечерние платья с открытыми плечами, а более объемные фасоны в стиле бохо-шик будут гармонично смотреться с длинными платьями в пол», — подытожила она.

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