В World Gymnastics отреагировали на отказ россиянок от выступления на турнире в Румынии

World Gymnastics: Приняли к сведению отказ россиянок от выступления на турнире в Румынии

Пресс-служба Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) отреагировала на отказ сборной России от выступления на Кубке вызова, который проходит в Румынии. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации отметил, что приняли к сведению решение россиян. «Проводим оценку информации. Если появится новая информация, мы сообщим о ней в установленном порядке. На данном этапе мы воздерживаемся от дальнейших комментариев», — заявили в пресс-службе World Gymnastics.

Ранее Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев пообещал добиваться отмены всех соревнований в Румынии. По его словам, организаторы нарушили Олимпийскую хартию и устав World Gymnastics.

Турнир проходит в Клуж-Напоке. Организаторы устно уведомили российскую сторону о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг России и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. После этого россиянки отказались от участия.