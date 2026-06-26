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15:58, 26 июня 2026Мир

В России объяснили резонансные слова Макрона о США и Украине

Политолог Ткаченко: Слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине — самообман
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко объяснил резонансное заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Соединенные Штаты больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине и поддерживают Киев. В беседе с газетой «Взгляд» он указал, что таким образом французский лидер пытается выдать желаемое за действительное.

Политолог отметил, что Вашингтон действительно подписал документ, в котором говорилось о поддержке Киева и усилении давления на Москву. Однако такой шаг можно назвать лишь началом дрейфа в сторону от прежней позиции по украинскому конфликту. Практических шагов на этом направлении американцы пока не предпринимают, добавил он и назвал заявления Макрона об обратном самообманом.

Ткаченко также предположил, что заявление Макрона может быть попыткой Франции влезть за стол переговоров с Россией по Украине. «Все, что в последнее время делает Запад, — это попытка остановить боевые действия, поскольку есть понимание: Украина держит линию фронта из последних сил, и ресурсов, вооружений — кроме дронов — никаких особо нет», — объяснил политолог, заметив, что европейцы ожидают, что скорое окончание военной фазы будет выгодно для Украины и для Запада.

Именно с этим, подчеркнул он, связаны заявления европейских политиков о необходимости немедленно достичь перемирия и начать переговоры по линии боевого соприкосновения.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков оценил заявление Макрона. Он указал, что президент Франции не может быть «адвокатом и пресс-секретарем Вашингтона», рассуждая, являются ли США нейтральной стороной конфликта на Украине.

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