Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:55, 26 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме ответили на слова Буданова о послевоенных отношениях с Россией

Депутат Журавлев назвал антироссийским заявление Буданова об отношениях с РФ после СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Антироссийская риторика нынешнего украинского руководства не оставляет Москве иного выбора, кроме как добиваться полной победы, заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Из всех этих антироссийских заявлений нынешнего украинского руководства следует только одно — Россия может быть уверена в собственной безопасности, лишь когда Украина прекратит свое существование. По крайней мере, тот режим, что управляет страной сейчас, точно должен быть ликвидирован, предан суду и понести заслуженное наказание за совершенные военные преступления», — сказал Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что подписание любых договоренностей с нынешними властями Украины не даст гарантий мира, так как Киев использует паузу для передышки и накопления сил.

«Все мы понимаем, что будет, если подписать с ними какой-то договор в нынешнем положении — под боком у себя получим клубок змей, которые только и умеют, что жалить, и люто ненавидят Россию. Зеленский и компания, впрочем, этого и не скрывают: перегруппируются, отдохнут, накопят силы и атакуют нас снова. Допустить этого никак нельзя, поэтому и воевать следует только до полной нашей победы», — отметил Журавлев.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее высказался о послевоенных отношениях между Украиной и Россией. По его словам, говорить об этом пока преждевременно, а приоритетом является остановка конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов

    Россиян призвали не есть несколько продуктов перед колоноскопией

    Глава Минобороны Израиля пригрозил руководству Ирана на понятном им языке

    Лукашенко улетел в Россию

    Появились подробности о стрельбе из «Сайги» у российского суда

    Раскрыт новый способ краж у российских туристов в премиальных отелях Турции

    В МИД выпустили заявление на фоне вызова посла Молдавии

    Бросивший супругу по телефону российский певец женился

    Land Rover представил уникальный Defender с окрасом хамелеон

    Российский суд рассмотрит дело известного в Европе торговца человеческими почками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok