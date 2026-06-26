В Госдуме ответили на слова Буданова о послевоенных отношениях с Россией

Депутат Журавлев назвал антироссийским заявление Буданова об отношениях с РФ после СВО

Антироссийская риторика нынешнего украинского руководства не оставляет Москве иного выбора, кроме как добиваться полной победы, заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Из всех этих антироссийских заявлений нынешнего украинского руководства следует только одно — Россия может быть уверена в собственной безопасности, лишь когда Украина прекратит свое существование. По крайней мере, тот режим, что управляет страной сейчас, точно должен быть ликвидирован, предан суду и понести заслуженное наказание за совершенные военные преступления», — сказал Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что подписание любых договоренностей с нынешними властями Украины не даст гарантий мира, так как Киев использует паузу для передышки и накопления сил.

«Все мы понимаем, что будет, если подписать с ними какой-то договор в нынешнем положении — под боком у себя получим клубок змей, которые только и умеют, что жалить, и люто ненавидят Россию. Зеленский и компания, впрочем, этого и не скрывают: перегруппируются, отдохнут, накопят силы и атакуют нас снова. Допустить этого никак нельзя, поэтому и воевать следует только до полной нашей победы», — отметил Журавлев.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее высказался о послевоенных отношениях между Украиной и Россией. По его словам, говорить об этом пока преждевременно, а приоритетом является остановка конфликта.